Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bushaltestelle beschädigt

Meschede (ots)

Mit einem Stein entglasten unbekannte Täter eine Scheibe eines Bushaltehäuschens am Busbahnhof an der Le-Puy-Straße. Die Tatzeit liegt in der Nacht zum Dienstag, zwischen 01 Uhr und 06:10 Uhr. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

