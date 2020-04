Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendieb schlägt Personal

Meschede (ots)

Ein 45-jähriger Ladendieb schlägt eine Mitarbeiterin und flüchtet aus dem Supermarkt. Im Rahmen der Fahndung nimmt die Polizei den Mann fest. Am Dienstag gegen 07.30 Uhr versuchte der Mann Schnaps aus dem Supermarkt an der Le-Puy-Straße zu entwenden. Mitarbeiter beobachteten den Diebstahl und sprachen den Marsberger an. Der Mann reagierte ungehalten und schlug eine 51-jährigen Angestellten mit der Faust auf den Kopf. Die Frau erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der direkt eingeleiteten Fahndung traf die Polizei in der Fußgängerzone auf den Flüchtigen. Auch hier zeigte sich der Marsberger weiterhin aggressiv. Er kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach, beleidigte und bedrohte diese und spuckte in deren Richtung. Gefesselt und mit einem aufgelegten Spuckschutz wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Aus diesem wurde er im Laufe des Dienstags entlassen. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell