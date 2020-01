Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhäusern in Tiengens Südstadt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 22.01.2020, wurden mehrere Kelleraufbrüche in der Südstadt von WT-Tiengen entdeckt. Betroffen waren drei Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern in der Berliner Straße und der Sudetenstraße. Die Verschläge wurden mit roher Gewalt geöffnet und durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei mahnt zur Wachsamkeit und appelliert an die Hausbewohner, die Türen zu den Treppenhäusern nicht offen zu lassen.

