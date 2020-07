Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Fahrerin nach Unfall in PKW eingeschlossen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Gladbach, 14.07.2020, 11:12 Uhr, Kirchplatz (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr über den Notruf 112 zu einem Verkehrsunfall eines PKW alarmiert.

Eine Fahrerin hatte aus bisher unbekannten Gründen an einer Schrankenanlage die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie kollidierte mit der Schranke und blieb anschließend zwischen einem Baum und einem geparkten PKW stecken. Daher konnte sie das Fahrzeug nicht mehr über die Fahrertür verlassen.

Die Einsatzkräfte halfen der Fahrerin dabei durch das Fahrzeug auf den Rücksitz zu klettern und anschließend über eine Hecktür auszusteigen. Der Rettungsdienst untersuchte die Fahrerin, die zum Glück aber unverletzt blieb. Sie konnte an der Einsatzstelle verbleiben. Am Unfallfahrzeug wurde zur Sicherheit noch die Batterie abgeklemmt. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich. Die Einsatzstelle wurde zum Abschluss an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell