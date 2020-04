Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unter Drogen am Steuer

Lahr (ots)

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen wurde am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr ein 20-Jähriger in der Flugplatzstraße am Steuer seines Autos festgestellt. Die Beamten der Polizeirevier Lahr ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Den jungen Mann erwartet nunmehr ein entsprechendes Strafverfahren.

