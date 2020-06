Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ergänzung zur Pressemitteilung von 06.11 Uhr: Pkw-Aufbrecher flüchten nach Tat und anschließendem Verkehrsunfall, Fahrzeug sichergestellt und Täter festgenommen.

Wittlich (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der flüchtende und unfallbeschädigte Pkw (Hyundai Atos) in Wittlich aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Pkw am 19.06.2020 in Trier gestohlen wurde. Der 20-jährige Täter und seine 15-jährige Mittäterin konnten in einem angrenzenden Wohnhaus angetroffen und festgenommen werden. Der männliche Täter wird dem Haftrichter vorgeführt, die Mittäterin wird dem Jugendamt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell