Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Minderlittgen (ots)

Am 24.06.2020 kam es gegen 06:10 Uhr am Ortsausgang Minderlittgen, in Richtung Wittlich, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein schwarzer Pkw mit WIL-Kennzeichen, welcher aus Richtung Wittlich kam, einen entgegenkommenden Mountainbike-Fahrer. Bei der Berührung stürzte der 18-jährige Radfahrer und zog sich Verletzungen zu. Er fuhr zunächst bis zu seiner Arbeitsstelle. Dort wurde der Rettungsdienst verständigt und der Radfahrer zwecks weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte Minderlittgen fort. Möglicherweise bemerkte der Pkw-Fahrer den gestürzten Radfahrer nicht. Zeugen oder der beteiligte Pkw-Fahrer mögen sich bitte bei der Polizei Wittlich (06571 / 926-0) melden.

Rückfragen bitte an:

Olaf Wagner, POK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





