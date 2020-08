Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.08.2020, 11:10 Uhr - 12:10 Uhr Ort: Zweibrücken, Steinhauser Straße und Wohnung des Beschuldigten an anderer Stelle SV: Bei der Kontrolle eines 23-Jährigen Fußgängers in der Steinhauser Straße konnten in der Bekleidung des Mannes sieben Griptütchen mit zusammen 11,4 Gramm Marihuana und ein weiteres Tütchen mit 1,9 Gramm Amphetaminpaste sichergestellt werden. In seiner Wohnung entdeckten die Beamten eine Indoor-Plantage mit (nur noch) einer Marihuana-Pflanze, mehrere abgetrennte Zweige einer Marihuana-Pflanze, ein weiteres Griptütchen mit 1,1 Gramm Marihuana sowie zahlreiche Konsumartikel mit Restanhaftungen von Marihuana und Amphetamin.

Wegen Besitzes von Betäubungsmitteln wurde ein Strafverfahren gegen den 23-Jährigen eingeleitet. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell