Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht nach Einparkversuch

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagabend (25.02., 18.55 Uhr) beschädigte ein bis dahin unbekannter BMW-Fahrer bei einem Einparkversuch in eine Parklücke an der Kirchstraße einen geparkten Ford einer 41-jährigen Harsewinkelerin. Nachdem der BMW-Fahrer sein Fahrzeug eingeparkt hatte, entfernte er sich zu Fuß, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den missglückten Parkversuch und informierte die Polizei. Ermittlungen führten zu einem 83-jährigen Gütersloher, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

