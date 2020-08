Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Contwig (ots)

Zeit: 26.08.2020, 17:45 Uhr Ort: Gemarkung Contwig, L 471 SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem schwarzen Kombi die L 471 von Contwig in Richtung Zweibrücken. Nahe Contwig schnitt er eine Linkskurve, wodurch es zu einem Spiegel/Spiegel-Kontakt mit einer entgegenkommenden schwarzen Mercedes C-Klasse kam. Man verständigte sich, am Ortseingang von Contwig die Angelegenheit zu klären. Als der Mercedes-Fahrer dort anhielt, wendete der nachfolgende Kombi-Fahrer und entfernte sich in Richtung Zweibrücken, also in seine ursprüngliche Fahrtrichtung. Der Geschädigte beschrieb den Wagen als einen älteren Kombi, vermutlich vom Typ VW-Passat.

Der unbekannte Pkw-Führer wird wie folgt beschrieben:

Mitte bis Ende 50, ca. 1,80 m groß, kräftige Figur, graue, kurze Haare, nach hinten gekämmt, kein Bart, keine Brille, keine speziellen Merkmale, trug kurze, hellbeige Sporthosen, weißes T-Shirt mit unbekanntem Aufdruck vorne links, trug Badeschuhe, sprach Zweibrücker Dialekt

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

