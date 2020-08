Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährdung des Straßenverkehrs

Käshofen (ots)

Zeit: 25.08.2020, 18:55 Uhr - 19:00 Uhr Ort: Gemarkung Käshofen, Landesstraße 465 (Höhenstraße) SV: Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Kusel befuhr mit seinem roten Skoda-Kodiaq die Höhenstraße von Zweibrücken kommend in Richtung Käshofen. Im Fahrzeuge befanden sich auch seine Ehefrau sowie die beiden zwei- und sechsjährigen Töchter. An einer unübersichtlichen Stelle näherte sich ihm aus der Gegenrichtung ein gelber Traktor der Marke Renault, hinter dem urplötzlich ein silberfarbener Opel-Vectra B mit ZW-Kennzeichen ausscherte, um den Traktor zu überholen. Der Skoda-Fahrer war zu einer Vollbremsung gezwungen. Der Vectra-Fahrer riss in letzter Sekunde das Lenkrad herum, so dass er gerade noch hinter dem Traktor wiedereinscheren konnte.

Der Skoda-Fahrer wendete auf der Fahrbahn und fuhr - nachdem der Vectra im zweiten Versuch den Traktor überholt hatte - dem in Richtung Zweibrücken flüchtenden Opel hinterher, gab sein Vorhaben aber schnell wieder auf, weil er erkannte, dass er dem auch jetzt noch hochriskant überholenden Vectra nicht folgen konnte. Dessen Fahrer beschrieb er als Mann mit dunklen Haaren.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet Personen, die am 25.08.2020 gegen 19:00 Uhr auf der Höhenstraße zwischen Zweibrücken und Käshofen unterwegs waren und denen dabei ein in halsbrecherischer Weise fahrender silberner Opel-Vectra B mit Zweibrücker Kennzeichen aufgefallen ist, um weitere Hinweise zum Fahrzeug bzw. zum mutmaßlichen Fahrer. | pizw

