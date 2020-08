Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Mann wird nach Beziehungsstreit in Gewahrsam genommen und widersetzt sich Polizisten

Am Sonntagabend musste die Polizei zu einem Streit in einer Wohnung in Langenbrücken anfahren und einen aggressiven Mann abführen.

Gegen 18.20 Uhr meldete eine Zeugin einen lauten Streit in einer Wohnung in der Huttenstraße, bei dem es auch zu körperlicher Gewalt gekommen sein soll. Die alarmierte Polizei traf vor Ort die 54-jährige Bewohnerin sowie deren 63-jährigen Lebensgefährten an. Beide wirkten nicht unerheblich alkoholisiert, was sich bei einer späteren Atemalkoholuntersuchung bestätigte. Mithilfe der Polizei wurde der Mann, der nicht dauerhaft in der Wohnung lebt, des Platzes verwiesen. Dabei provozierte und beleidigte er die eingesetzten Beamten und musste letztendlich unter Anwendung unmittelbaren Zwangs in Gewahrsam genommen werden. In der Gewahrsamseinrichtung warf er mit seinen Sandalen nach den Polizisten.

Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der 63-Jährige um 22.23 Uhr wieder auf freien Fuß entlassen. Mit der Bahn trat er seinen Heimweg an - das Fahrtgeld hatte ihm zuvor seine Lebensgefährtin ausgelegt. Der Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beamtenbeleidung rechnen.

