Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Sachbeschädigung durch Brandlegung

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verursachten am Samstag gegen 03:50 Uhr eine Sachbeschädigung durch Brandlegung in der Blumenstraße in Rheinstetten-Neuburgweier. Der genaue Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Beobachtet werden konnten vier Personen, welche auf den Reifen eines Motorradanhängers eine Plastiktüte legten und diese im Anschluss anzündeten. Eine aufmerksame Zeugin, welche durch das Geschrei der Tatverdächtigen wach wurde, störte die Täter bei ihrem weiteren Vorhaben, einen Busch anzuzünden. Als die Frau aus dem Fenster schrie, rannten die unbekannten Personen in Richtung Tullastraße davon. Die Tatverdächtigen hinterließen im "Zollweg" ein Plakat mit der Aufschrift "Wir sind Rheinstetten".

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den vier Personen verlief ohne Erfolg. Alle vier Personen waren schwarz gekleidet und trugen Kapuzen-Shirts. Das Plakat wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell