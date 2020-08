Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Linkenheim-Hochstetten - Polizei sucht Flüchtigen nach Straßenverkehrsgefährdung

Karlsruhe (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Samstagabend auf der Bundesstraße 36 Abfahrt Hochstetten, beim dortigen Kreisverkehr.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr gegen 18.10 Uhr ein 17 Jahre alter Rollerfahrer gemeinsam mit seinem Sozius die B 36 von Karlsruhe kommend in Richtung Graben-Neudorf. Als er die Abfahrt Hochstetten auf die L 602 nutzen wollte wurde er noch auf der B 36 von einem bislang unbekannten Autofahrer überholt. Hierbei brüllte der Pkw-Fahrer in aggressiver Weise aus seinem Fahrzeug. Im Anschluss fuhr der Autofahrer die Abfahrt zur L 602 und hielt an einem dortigen Feldweg sein Fahrzeug an. Als der Rollerfahrer in Höhe dieses Feldweges war, stellte sich der Fahrer auf die Straße und versuchte durch Versperren des Weges das Duo an der Weiterfahrt zu hindern. Daraufhin setze der 17-Jährige seine Fahrt, nachdem er ausgewichen war fort. Während des Ausweichens griff der bislang Unbekannte nach dem T-Shirt-Ärmel des Sozius. Jedoch entglitt ihm dieser.

Bei dem Unbekannten Fahrzeugführer soll es sich um einen 30 - 35 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war in Begleitung einer brünetten Frau. Er hatte dunkle Kurzhaarfrisur, ein breites Gesicht, und einen muskulösen Körperbau. Er trug ein weißes Tanktop und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Der Mann war mit einem Cabriolet der Marke Audi oder BMW mit Karlsruher Kennzeichen unterwegs.

Zeugen die Angaben über den Fahrzeugführer oder über den Vorfall machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 92390 zu melden.

