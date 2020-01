Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallflucht auf der Bahnhofstraße

Heek (ots)

Nach einem "Außenspiegelunfall" im Begegnungsverkehr auf der Bahnhofstraße setzte am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr ein Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Das andere Fahrzeug war ein Linienbus, dessen Fahrer und Insassen den Lkw nicht näher beschreiben können. Der Schaden an dem Linienbus wird mit ca. 500 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

