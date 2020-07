Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl eines Pedelec-Akkus

Bocholt (ots)

Auf den Akku eines Pedelecs hatten es Diebe am Mittwoch in Bocholt abgesehen. Die Täter montierten das Gerät von einem Zweirad ab, das hinter einem Geschäftsgebäude an der Neustraße gestanden hatte. Zudem versetzten die Unbekannten das Pedelec von seinem ursprünglichen Abstellort in eine nahegelegene Garage. Die Tatzeit liegt zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr; Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell