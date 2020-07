Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - "Entschuldigung - Zappzarapp"

Diebisches Trio zwei Mal festgenommen

Ahaus (ots)

Erst stahlen sie stangenweise Zigaretten, dann fanden sie sich auf der Polizeiwache wieder - nur um nach ihrer Entlassung gleich wieder stehlen zu gehen: Ein diebisches Trio mochte sich am Dienstag in Ahaus nicht von seinem kriminellen Tun abbringen lassen - auch nicht durch eine zwischenzeitliche Festnahme. Das Geschehen hatte gegen 11.20 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Coesfelder Straße seinen Ausgang genommen. Ein Mitarbeiter beobachtete dort, wie einer der Männer Zigarettenstangen in eine Tüte stopfte. Ein weiterer Täter stand im Ausgang "Schmiere", der dritte lenkte einen anderen Angestellten ab. Der Zeuge nahm dem ersten Täter die Zigaretten wieder ab, der nun die Flucht ergriff - ebenso seine beiden Kumpanen. Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen. Nach der Feststellung der Personalien und einer Vernehmung kamen die drei Beschuldigten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß - nun wohlwissend, dass sie nun mit den Konsequenzen aus einer entsprechenden Strafanzeige rechnen mussten. Das hielt sie aber nicht davon ab, den nächstliegenden Verbrauchermarkt an der Fuistingstraße anzusteuern - auch dort hatten sie es darauf abgesehen, Zigaretten zu stehlen. Womit die drei Georgier ohne festen Wohnsitz im Alter von 19, 21 und 31 Jahren allerdings nicht gerechnet hatten: Polizeibeamte hatten sie observiert und nahmen sie gegen 21.45 Uhr erneut fest, als sie an ihrem Wagen eintrafen und wegfahren wollten. Die Aussage eines der Täter "Entschuldigung - Zappzarapp" konnte die Festnahme nicht verhindern. An dem Pkw der Täter befanden sich gestohlene Kennzeichen und das Fahrzeug ist nicht zugelassen. Die Staatsanwaltschaft stellte nach der erneuten Tat und Festnahme Anträge auf Untersuchungshaft, so dass die drei einschlägig bekannten Männer noch im Laufe des Tages beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt wurden. Der zuständige Richter erließ für alle drei U-Haftbefehle.

