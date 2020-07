Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Werkzeug aus Garage gestohlen

Bocholt (ots)

Auf Baumaschinen hatte es ein Dieb in Bocholt abgesehen: Zwischen Dienstag, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 18.20 Uhr, entwendete der Täter aus einer Garage einen Langhalsschleifer der Marke Atika, ein Ladegerät des Herstellers Hitachi sowie einen Dosensenker der Marke Einbestock. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück an der Weidenstraße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

