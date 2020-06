Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Versuchter Schuleinbruch

Homberg (ots)

Fritzlar Versuchter Einbruch in Schulgebäude Tatzeit: 09.06.2020, 16:30 Uhr bis 10.06.2020, 07:30 Uhr 1.000,- Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in die Mensa einer Schule in der Neustädter Straße. Die Täter begaben sich auf das Schulgelände und dort zum Mensagebäude. Hier versuchten sie erfolglos die Eingangstür aufzubrechen. Da ihnen dies nicht gelang versuchten sie eine Fensterscheibe einzuschlagen, was ebenfalls nicht zum Erfolg führte. Ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell