Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Laderampen über Nacht von LKW entwendet

Wittenburg / Stolpe (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden an der BAB 24 bei Wittenburg von einem LKW zwei Laderampen entwendet. Der Vorfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, als der Fahrer in seiner Führerkabine schlief. Den Diebstahl bemerkte der LKW- Fahrer erst kurz vor der Weiterfahrt am Mittwochmorgen gegen 06:00 Uhr. Gestohlen wurden zwei aus Metall bestehende Laderampen, die an der Ladefläche des LKWs angebracht waren. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

