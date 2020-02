Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsgaststätte - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in die Vereinsgaststätte des VfL Hockenheim in der Waldstraße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hatten mit brachialer Gewalt eine Seiteneingangstür aufgehebelt. Im Gastraum wurden die Schränke im Thekenbereich und die Küche durchsucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich Münzgeld im Wert von bis zu 200 Euro entwendet. Ob der Aufbruch eines auf dem Sportgelände abgestellten Wohnwagens im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahmen die Spurensicherung, die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

