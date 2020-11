Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Mal falscher Alarm

FreiburgFreiburg (ots)

Gleich zwei Mal ist die Feuerwehr wegen einer absichtlichen Falschbedienung eines Brandmelders am Sonntag, 08.11.2020, in Bad Säckingen ausgerückt. In der Nacht zum Sonntag, kurz nach 02:00 Uhr, wurde ein Brandmelder im Parkhaus Lohgerbe betätigt. Ein Brand konnte von den Einsatzkräften nicht festgestellt werden. Am Sonntagabend, kurz nach 18:00 Uhr, löste der Brandalarm in der Tiefgarage der Post aus. Auch in diesem Fall war es kein Echtalarm, wiederum war ein Brandmelder offensichtlich grundlos betätigt worden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell