Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall an Ampel - Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 06.11.2020, in Bad Säckingen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 18:20 Uhr waren auf der B 34 in Höhe der Einmündung zur Fricktalstraße an der dortigen Ampelanlage ein VW und BMW kollidiert. Der 47-jährige VW-Fahrer war nach links in die Fricktalstraße abgebogen und dabei mit dem entgegenkommenden BMW einer 35 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Beide Beteiligten äußerten, "grün" gehabt zu haben. Es wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt 18000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell