Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Jugendlicher bei Sturz mit seinem Motorrad leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Ein Jugendlicher hat sich bei einem Sturz mit seiner 125er am Samstagmittag, 07.11.2020, auf der K 6352 bei Schopfheim-Gersbach leicht verletzt. Der 16-jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lörrach. Gegen 14:40 Uhr war er alleinbeteiligt mit seiner Yamaha nach rechts von der Straße abgekommen. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen an der Hand und am Fuß zu. Seine Maschine musste abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

