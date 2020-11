Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Einbruch in Gaststätte - Spendengelder und Spirituosen gestohlen

In eine Gaststätte im Natursportzentrum in Höchenschwand ist über das vergangene Wochenende eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen ein Fenster samt Fensterladen auf und drangen so ein. Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten die Einbrecher in den Gastraum. Sie stahlen aus einer Spendenkasse das Bargeld und ließen noch mehrere Spirituosenflaschen mitgehen. Die Tatzeit lag zwischen Freitag, 06.11.2020, 11:00 Uhr und Sonntagmorgen, 08.11.2020. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten in St.Blasien übernommen (Kontakt 07672 92228-0).

