Polizei Hagen

POL-HA: Frau wird Opfer häuslicher Gewalt

Hagen (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 43-Jähriger am Mittwochvormittag in Haspe seine Ehefrau bei einer häuslichen Gewalt angegriffen. Nach Angaben der Frau habe er sie gewürgt, gegen eine Wand gedrückt, angeschrien und beleidigt. In der gemeinsamen Wohnung beschädigte er zudem Gegenstände. Der Hagener erhielt eine Anzeige und packte im Beisein der Beamten eine Tasche mit persönlichen Gegenständen. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell