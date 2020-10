Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit leicht verletztem 6-Jährigen

Hagen (ots)

Am Mittwoch (07.10.2020) kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen im Bereich der Kreuzung Delsterner Straße/ Hummelbachstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Seat zunächst die Delsterner Straße und beabsichtigte im weiteren Verlauf in die Hummelbachstraße abzubiegen. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache einen 6-Jährigen, welcher die Straße bei Grünlicht zeigender Ampel überquerte. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in Hagener Krankenhäuser gebracht. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell