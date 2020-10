Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt morgens unter Drogen - Blutprobe

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 07.10.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 10:35 Uhr durch die Bahnhofstraße. Dort fiel den Beamten ein Audi auf, der in Richtung Hauptbahnhof fuhr. Die Polizisten entschlossen sich zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Schon im ersten Gespräch bemerkten sie, dass sich der Fahrer seltsam verhielt. Auffällig waren vor allem seine roten und zittrigen Augen. Ein Drogentest schlug auf zwei Präparate an. Die Beamten brachten den Mann in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Das Fahren von Kraftfahrzeugen wurde ihm durch die Polizisten untersagt. Gegen den 25-Jährigen wurde eine Anzeige vorgelegt. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell