POL-PDLD: Hoher Sachschaden durch kurze Unaufmerksamkeit

Etwa 10.000 EUR Sachschaden sind das Ergebnis einer kurzen Unaufmerksamkeit in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit am Mittwoch (08.01.). Gegen 16:20 Uhr befuhr eine 51-Jährige aus der Verbandsgemeinde Landau-Land mit ihrem PKW die Staatsstraße in Richtung Luitpoldstraße aus Fahrtrichtung Landau kommend. Als sie auf Höhe einer Tankstelle verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies die nachfolgende 59-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Maikammer zu spät, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Verletzt wurde hierbei keine der Beteiligten.

