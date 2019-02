Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz in der Schloßstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 14:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in die Schloßstraße nach Ludwigsburg gerufen. Vermutlich aufgrund einer Überhitzung in einem Kamin kam es zu einer Rauchentwicklung aus dem Fußboden in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr musste unter anderem die Parkettböden öffnen, um an die Glutnester in der Dämmung zu kommen und diese zu bekämpfen. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Feuerwehrmaßnahmen in den betroffenen Wohnungen mussten zwei fünfköpfige Familien in einem Hotel untergebracht werden. Das Befahren der Schloßstraße in Fahrtrichtung Sternkreuzung war mehrere Stunden nicht möglich. Der Verkehr wurde durch den Tunnel in der Stuttgarter Straße geleitet. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit acht Fahrzeugen und 40 Wehrleuten im Einsatz. Für die Verkehrsregelung war eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg eingesetzt. Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen an den Einsatzort gerufen.

