Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Küchenbrand durch entzündetes Fett - niemand verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Durch entzündetes Fett in einem Topf kam es am Sonntagmorgen, 08.11.2020, zu einem Küchenbrand in Murg. Gegen 10.20 Uhr waren die Einsatzkräfte verständigt worden. Die Feuerwehr Murg rückte mit vier Fahrzeugen an und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Durch den Brand wurde die Küche in Mitleidenschaft gezogen, Gebäudeschaden entstand keiner. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Das Feuer dürfte durch einen auf einer eingeschalteten Herdplatte stehenden Topf mit Fett verursacht worden sein.

