Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-QY148 entwendet

Wachtendonk-Wankum (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (01.10.2020), 19:30 Uhr bis Freitag (02.10.2020) 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf der Grefrather Straße einen Mercedes Sprinter.

Der weiße Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-QY 148 war vom Besitzer am Abend verschlossen in einer Hauseinfahrt abgestellt worden. Als er am Morgen zu seinem Fahrzeug gehen wollte entdeckte er den Diebstahl.

Mit dem Fahrzeug entwendeten die Diebe außerdem Spezialwerkzeuge die sich im Inneren des Fahrzeuges befanden. Da der Mercedes nicht über eine Keyless-Go Funktion verfügt müssen die Täter den Wagen aufgebrochen haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

