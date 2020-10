Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer-Wetten - Unbekannte stehlen Regenfallrohre

Kevelaer-Wetten (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (01.10.2020) entwendeten bislang unbekannte Täter an der Hauptstraße zwischen 21:00 Uhr am Vorabend und 07:00 Uhr morgens Kupferrohre.

Bei den Rohren handelte es sich um zwei circa 2,50 m lange Regenfallrohre aus Kupfer die rechts und links neben der Eingangstür der Hausnummer 21 angebracht waren.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

