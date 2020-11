Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigung durch Brandstiftung

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.11.2020, gegen 22.30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter in der Käthe-Kollwitz-Straße und in der Schillerstraße in Emmendingen, die auf den jeweiligen Grundstücken abgestellten, grünen Papiertonnen in Brand gesetzt.

Beide Papiertonnen wurden durch den Brand vollständig zerstört. Zudem wurde die Außenwand einer Garage durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Emmendingen war ebenfalls im Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand lediglich geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen in Verbindung zu setzen.

