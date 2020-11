POL-FR: Wehr: Fahrradfahrer fährt Frau absichtlich an - Polizei bittet um Hinweise!

Polizeipräsidium Freiburg

Am Freitagmittag, 06.11.2020, soll ein Fahrradfahrer an der Wehramündung am Rhein bei Wehr-Brennet absichtlich eine Spaziergängerin angefahren sein. Gegen 14:15 Uhr war dort eine 33 Jahre alte Mutter mit ihrem Kleinkind spazieren. Das Kind habe ein Scheibe Brot ins Wasser geworfen, ein Schwan habe das Brot dann gefressen. Hierüber soll sich ein Fahrradfahrer aufgeregt haben und sei absichtlich der Frau gegen die Wade gefahren. Das wiederholte der Mann zwei weitere Male und schrie die Frau dabei an. Nach diesem schmerzhaften Vorfall für die Frau entfernte sich der Tatverdächtige mit seinem Rad in Richtung Schwörstadt, nicht bevor er jedoch noch andere Passanten angepöbelt haben soll. Der Fahrradfahrer soll ca. 60 Jahre alt gewesen sein und war von normaler Statur. Er hatte kurze graumelierte Haare, trug ein rotes T-Shirt und eine dunkle Hose. Sein Fahrrad schien schon älter und war entweder rostfarben oder sogar rostig. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0).

