Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Radfahrer kollidiert mit Auto

Möhnesee (ots)

Am frühen Donnerstagabend, gegen 18:14 Uhr, ist ein 61-jähriger Radfahrer mit dem Auto einer 25-Jährigen kollidiert. Die Frau beabsichtigte von der Franz-Stock-Straße in die Biberstraße abzubiegen. Aufgrund des schlecht sichtbaren, kreuzenden Radweges tastete sie sich langsam in die Kreuzung vor und bremste direkt ab, als sie den Radfahrer erblickte. Der 61-Jährige war auf dem Gehweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Durch seine hohe Geschwindigkeit bergab, stieß er mit dem Auto zusammen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Die 25-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 935 Euro. (wo)

