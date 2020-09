Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Dorfwelver - Strohpuppe brennt

Welver (ots)

Am Freitag, um 02:30 Uhr, meldete ein im Auto vorbeifahrender Zeuge ein Feuer in einem Vorgarten an der Straße Rübenkamp. Hier hatten unbekannte Täter eine Deko-Strohpuppe angezündet. Der Geschädigte konnte das Feuer selbst löschen. Es entstand zum Glück nur geringer Sachschaden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (lü)

