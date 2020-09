Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mit Maschinenpistole in Schöningen unterwegs

Bild-Infos

Download

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Am Schloss - 06.09.2020, 16:45 Uhr- Wegen seines Imponierverhaltens muss sich ein 31-jähriger Schöninger wegen Verstoß gegen das Waffengesetzt strafrechtlich verantworten. Einer Schöninger Polizeistreife war am Sonntagnachmittag ein getunter Opel Astra am Schloss aufgefallen, als dieser mehrfach lautstark seinen Motor aufheulen ließ. Bei der Kontrolle fiel den aufmerksamen Beamten umgehend eine griffbereite Maschinepistole im Fond des PKW auf. Es handelte sich hierbei um einen originalen Nachbau der MP5, so eine Beamtin. Die CO2-Waffe war mit Stahlkugeln geladen und somit schussbereit. Der Opelfahrer zeigte sich ahnungslos und überrascht gegenüber den Beamten. Das Waffengesetz verbietet es ohne Erlaubnis derartige Schusswaffen in der Öffentlichkeit zu Führen. Ein Verstoß kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Schöningen

Burgplatz 2

Telefon: 05352/951050

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell