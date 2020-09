Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Scheune brennt ab

Werl (ots)

Am Freitag, um 01:25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Scheune an die Weststraße gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits lichterloh in Flammen. Für die Löscharbeiten wurde die direkt angrenzende Westönner Bundesstraße in beiden Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Das Gebäude war bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zur Brandursache gibt es bisher keine Hinweise. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

