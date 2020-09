Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter schlagen Opfer zusammen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Baumheide-

Mehrere Personen verletzten an der Straße Rabenhof, am Donnerstag, 21.05.2020, einen Bielefelder durch Schläge und Tritte schwer. Die Polizei sucht die Täter sowie Zeugen.

Ein 35-jähriger Bielefelder ging gegen 00:50 Uhr an dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Rabenhof vorbei. Auf dem Parkplatz hielt sich zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe junger Leute auf. Aus der Sechsköpfigen Gruppe heraus fragten ihn zwei Männer nach einer Zigarette, die der Bielefelder verneinte. Die Unbekannten griffen ihn an und schlugen auf ihn ein, dass er stürzte. Am Boden liegend traten die Täter auch auf ihn ein. Unvermittelt ließen die Täter von dem Opfer ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der verletzte Bielefelder rief von seiner Wohnanschrift die Polizei und erstattete Strafanzeige. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo die Schwere der Verletzungen erkannt wurde und der Bielefelder zur weiteren Behandlung verblieb.

Das Opfer beschrieb die Schläger als südländisch aussehend, circa 20 Jahre alt, schlank und mit kurzen schwarzen Haaren. Einer war circa 175 cm groß, ein zweiter war kleiner als 175 cm.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

