Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener schläft auf der Autobahn ein

Bielefeld (ots)

/Bu. Ein 46-jähriger Mindener Mercedes-Fahrer fiel einem Zeugen auf der Autobahn 2 auf, weil er fast im Schritttempo und in Schlangenlinien seinen Wagen in Richtung Hannover, Anschlussstelle Veltheim, bewegte. Der eingesetzte Streifenwagen konnte das Fahrzeug tatsächlich in der geschilderten Fahrweise anntreffen, wobei der Fahrer offensichtlich bewusstlos am Steuer saß. Nachdem der immer noch rollende Mercedes gegen die rechte Schutzplanke prallte und von dort wieder nach links auf die Fahrbahn zu kommen drohte, entschieden sich die Polizeibeamten, den Pkw durch Einkeilen zum Stehen zu bringen, was schließlich auch gelang. Da die Tür verriegelt war und die Versuche, den Fahrer anzusprechen, scheiterten, schlugen die Beamten die Seitenscheibe ein, um dem offensichtlich bewusstlosen Mann sofort erste Hilfe zu leisten. Was zuerst wie ein medizinischer Notfall aussah, entpuppte sich dann aber als offensichtliche Trunkenheitsfahrt, da deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Der 46-jährige wurde mit einem Rettungwagen ins Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutprobenentnahme erfolgte. Am Streifenwagen entstand leichter Sachschaden. Der Mercedes wurde beidseitig beschädigt und abgeschleppt. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf Beeinträchtigungen anderer Verkehrsteilnehmer durch den Mercedes-Fahrer vor. Nachträgliche Meldungen von Gefährdeten Autofahrern nimmt die Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer 5450 entgegen.

