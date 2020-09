Polizei Bielefeld

POL-BI: Hundehalter zeigt sich uneinsichtig

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Am Obersee kam es am Donnerstag, 24.09.2020, zu einer Beißerei zwischen zwei Rüden, bei der einer der Hunde eine Halterin ins Bein biss.

Die 44-jährige Bielefelderin ging gegen 19:35 Uhr mit ihrem Hund am Obersee spazieren, als ihnen ein weiterer Hund entgegen kam. Nach Aussage der Bielefelderin war der Hund nicht angeleint. Da es in der Vergangenheit schon öfter zu Auseinandersetzungen zwischen ihren beiden Hunden kam, bat die 44-jährige den Halter, den Hund an die Leine zu nehmen. Der soll jedoch keine Anstalten gemacht haben, den Hund anzuleinen. Es kam zu einer Beißerei.

Die Bielefelderin ging dazwischen, um die Auseinandersetzung zu beenden. Dabei biss ihr der Hunde in den Oberschenkel. Sein Besitzer soll nicht versucht haben, das Tier zurückzuhalten und beleidigte die 44-Jährige. Anschließend sei er davongegangen, ohne sich um die Frau zu kümmern. Ihr Hund trug ebenfalls Verletzungen davon.

Als die Beamten den Hundehalter an seiner Wohnung aufsuchten, betonte der 23-jährige Bielefelder, dass er den Hund an der Leine geführte hatte. Allerdings habe der sich losgerissen und dann sei es zu der Beißerei mit dem anderen Hund gekommen. Der 44-jährigen Bielefelderin warf er vor, ihn und seinen Hund verletzt zu haben, als sie die Tiere voneinander trennte.

Die 44-jährige Bielefelderin erstattete Anzeige gegen den 23-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

