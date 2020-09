Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter geht in Haft

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Drogenkonsument musste nach wiederholten Ladendiebstählen am Donnerstag, 24.09.2020, seinen Weg in eine Justizvollzugsanstalt antreten.

Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes führte Polizeibeamte am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr, zu einem Mann, den sie als Ladendieb identifizierte. Er hielt sich nach dem Diebstahl in dem Drogeriemarkt an der Stresemannstraße im Bereich der Herbert-Hinnendahl-Straße auf. Bei der Festnahme des 35-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz besitzt, fanden die Polizisten drei Packungen Parfum aus dem Drogeriemarkt.

Den ermittelnden Kriminalbeamten war der 35-Jährigen unter anderem wegen diversen Ladendiebstählen bekannt. Wegen der Vielzahl der erkannten Delikte in den vergangenen Tagen, traten die Ermittler mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld in Kontakt, die einen Haftbefehl beim Amtsgericht Bielefeld gegen den Tatverdächtigen beantragte. Beim Haftrichter gestand der 35-Jährige, noch weitere Diebstähle in den vergangenen Wochen begangen zu haben.

