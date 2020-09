Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Brände in Bielefeld-Mitte

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag, 24.09.2020, brannten mehrere Mülleimer. Dabei wurde an einem Supermarkt ein Unterstand für Einkaufswagen erheblich beschädigt. An einem weiteren Brandort retteten Zeugen einen E-Scooter aus einer Mülltonne.

Ein leichter Sachschaden entstand am Mittwoch zwischen 17:50 Uhr und 18:20 in der Friedenstraße bei dem Brand einer Mülltonne. Der Brandort lag zwischen der Karl-Eilers-Straße und der Arndtstraße.

Als Streifenbeamte auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Teutoburger Straße und Webereistraße eintrafen, waren Flammen und eine deutliche Rauchentwicklung erkennbar und die Feuerwehr hatte mit den Löscharbeiten begonnen.

Mehrere Zeugen hatten gegen 23:05 Uhr den Feuerschein oder die Flammen an einem Unterstand für Einkaufswagen entdeckt und die Feuerwehr benachrichtigt. Nach den ersten Erkenntnissen ging der Brand von einem Mülleimer aus und griff auf die Kunststoffüberdachung über. Zudem wurden etwa 70 abgestellte Einkaufswagen beschädigt.

Gegen 03:55 Uhr erkannten zwei junge Männer an der Stresemannstraße Rauch, der aus einer Mülltonne aufstieg. Als sie sich der Tonne näherten stießen sie auf einen Miet-E-Scooter, der in dem Behälter steckte. Sie zogen den Scooter aus dem glimmenden Plastikmüll und informierten die Feuerwehr. Die Mülltonne stand im Bereich einer Baustelle.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / 0521/545-0.

