Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Einbruch in Wohnung

Recklinghausen (ots)

Am Münsterknapp kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte waren über eine Mauer in den Hof geklettert und haben ein Fenster eingeschlagen. Dann durchsuchten sie verschiedene Räume und nahmen Haushaltsgegenstände mit. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell