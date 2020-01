Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, Empter Weg/Täter brechen in zwei Betriebe ein

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Betriebe am Empter Weg sind unbekannte Täter eingebrochen. In beiden Fällen kamen sie im Laufe des Montags (6.1.20) und dem Dienstagmorgen (7.1.20).

Beim ersten Betrieb brachen die Täter zwischen Montagabend (22 Uhr) und Dienstagmorgen (3.15 Uhr) ein Rolltor und die Tür zur Werkhalle auf. Sie stahlen Werkzeuge und flüchteten unerkannt.

Zwischen Montag (14 Uhr) und Dienstagmorgen (4 Uhr) gelangten Unbekannte auf das umfriedete Gelände eines weiteren Betriebes am Empter Weg. Sie schoben eine Jalousie hoch und schlugen ein Fenster ein. Die Täter nahmen Metall und Werkzeuge mit.

In beiden Fällen bittet die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 um Hinweise.

