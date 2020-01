Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße/Netze zerstört

Coesfeld (ots)

Zwischen 9 Uhr und 12 Uhr haben Unbekannte am Montag (6.1.20) auf einem Sportplatz an der Bulderner Straße drei Netze von Fußballtoren zerschnitten. Zudem rissen sie Plastikbegrenzungen der Laufbahnen aus der Verankerung. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

