Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Pkw

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein 23-jähriger Bielefelder zog sich am Donnerstag, 24.09.2020, bei einem Unfall in einem Kreisverkehr an der Schloßhofstraße schwere Verletzungen zu.

Der Bielefelder fuhr gegen 19:00 Uhr mit einem E-Scooter auf der Straße Wickenkamp in Richtung Schloßhofstraße. Als er in den dortigen Kreisverkehr in Richtung Drögestraße einfuhr, kollidierte er mit einem VW-Golf. Die 60-jährige Golffahrerin war zuvor von der Schloßhofstraße stadteinwärts in den Kreisverkehr eingefahren.

Der 23-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Beamte des Verkehrskommissariats müssen nun klären, wann die beiden Fahrer in den Kreisverkehr gefahren sind und wie es zu der Kollision gekommen war.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

