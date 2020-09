Polizei Bielefeld

POL-BI: Beim Einkauf bestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 24.09.2020, hatte es ein Taschendieb auf das Portemonnaie einer Kundin in einem Lebensmittelgeschäft abgesehen.

Die 75-jährige Bielefelderin wollte zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr in einem Discountmarkt an der Werner-Bock-Straße einkaufen. Dabei bewahrte sie ihre Geldbörse in ihrem Rucksack auf, den sie in einen Einkaufswagen abgestellt hatte. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die 75-Jährige, dass ihr schwarzes Lederportemonnaie aus dem Rucksack gestohlen wurde.

In dieser Woche sind drei weitere Frauen im Stadtgebiet Opfer von Taschendieben geworden. Sie hielten sich jeweils in der Mittagszeit in Babenhausen, Brake und Ummeln in Super- oder Discountmärkten auf. Zwei Damen hatten Ihre Geldbörsen in Stoffbeuteln deponiert - die dritte Dame bewahrte ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche auf.

Die Polizei warnt vor Taschendieben:

Helfen Sie mit und geben Taschendieben weniger Chancen, indem Sie Ihre Wertgegenstände dicht am Körper tragen! Gut geeignet sind dazu verschließbare Innentaschen Ihrer Kleidung.

In Geschäften sollten Sie sich nicht nur auf Ihren Einkauf konzentrieren, sondern auch Personen in Ihrem Umfeld im Blick behalten, denn Taschendiebe halten gezielt nach Opfern Ausschau.

Zudem könnten Taschendiebe in der Corona-Zeit auffallen, weil sie den geforderten Mindestabstand zu Mitmenschen unterschreiten müssen, um an Ihre Beute zu gelangen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / 0521/545-0

