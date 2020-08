Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall zwischen Jogger und Radfahrer, Jogger entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

PI Zweibrücken (ots)

Am 21.8.2020 kam es gegen 17.50 Uhr in der Straße "Am Hofweg" in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Jogger und einem Radfahrer. Im Kurvenbereich querten sich die beiden Verkehrsteilnehmer. Um eine Kollision zu verhindern bremste der Fahrradfahrer und stürzte vom Fahrrad. Der Jogger beschwerte sich über den 17-jährigen Radfahrer aus Zweibrücken, lief sodann allerdings weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Der junge Fahrradfahrer erlitt durch den Sturz lediglich leichte Verletzungen. Der flüchtige Jogger konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 40 Jahre alter Mann mit grauen Haaren, ca. 185cm groß, athletische Figur. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet Zeugen, sich bei hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 06332-9760 oder Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden. |pizw

